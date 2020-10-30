واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 4397 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2106 مخالفات تجاوز السرعة المقررة، 105 مخالفات السير بدون تراخيص، و7 دراجات نارية مخالفة، و24 مخالفة شروط الترخيص، و34 مخالفة موقف عشوائي.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.