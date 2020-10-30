الملكية الفكرية وصون التراث الثقافي غير المادي.. ندوة بالأعلى للثقافة

تعقد لجنتي التراث الثقافي غير المادي برئاسة الدكتور سميح شعلان، ولجنة حماية الملكية الفكرية برئاسة الدكتور حسام لطفي، بالمجلس الأعلى للثقافة، في السادسة مساء الأحد المقبل، ندوة بعنوان "الملكية الفكرية وصون التراث الثقافي غير المادي"، وذلك بقاعة المجلس.يحاضر في الندوة كل من: الدكتور أحمد مرسي أستاذ الأدب الشعبي والفلكلور، ويعقب عليها الدكتور حسام لطفي مقرر لجنة حمياة الملكية الفكرية، ويدير الندوة: الدكتور أحمد سعيد عزت عضو اللجنة.وتطبق خلال الفعالية الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما تبث المحاضرة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب على الروابط التالية: صفحة أمانة المؤتمرات https:www.facebook.comConferenceDepartment قناة أمانة المؤتمرات على يوتيوب https:www.youtube.comc.