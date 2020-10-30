الأنبا ثاؤفيلس يترأس القداس الإلهي بدير العذراء بمنفلوط

ترأس الأنبا ثاؤفيلس، أسقف منفلوط للأقباط الأرثوذكس، صلوات القداس الإلهي، بدير السيدة العذراء مريم والأمير تادرس الشطبي بمنفلوط بمحافظة أسيوط.و شارك بحضور القداس الإلهي بجانب الأنبا ثاؤفيلس عدد من مجمع كهنة الإيبارشية، بالإضافة لحضور عدد من شعب الإيبارشية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد رأس السنة القبطية الذي يطلق عليه "عيد النيروز"، تكريمًا للشهداء، الذين قدموا ذواتهم لله بسفك الدم بحسب عقيدة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتصلي الكنائس بالطقس "الفرايحي" بدءًا من عيد النيروز في سبتمبر حتى أواخر أكتوبر.