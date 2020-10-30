خبير: مصر قادرة على إدارة ملف سد النهضة وتتعامل بمبدأ الكبار

قال الدكتور أحمد عبدالشافي الخبير الدولي في إدارة الأزمات والتخطيط الاستراتيجي، إن تعامل الدولة المصرية مع أزمة سد النهضة هو مبدأ تعامل الكبار، كونها دولة محورية وقراراتها مؤثرة بمنطقة الشرق الأوسط.وأشار إلى أن تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب الأخيرة بخصوص سد النهضة تأتي كتوقعات وليس قرارات مصرية، لافتًا إلى أن تعامل القيادة السياسة المصرية في الملف تعمل على ملف مياه النيل بحكمة ودراية ودراسة دون تهاون أو تخاذل كما تروج جماعات الإرهاب ودُعاة التخريب والممولين من جهات خارجية.وأضاف عبدالشافي، في بيان له، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سد النهضة أدت لإضعاف الموقف التفاوضي الأثيوبي أمام الاتحاد الأفريقي وأمام الشعب الأثيوبي والعالم، مؤكدًا أن فرص المناورة في التفاوض من الجانب الإثيوبي بدأت تتقلص بسبب الضغط العالمي.وتابع قائلًا: "أن إثيوبيا كانت تريد أن تطيل من وقت التفاوض والأزمة، لأن هذا يخدمها في ظل معاناتها من العديد من المشاكل الداخلية".