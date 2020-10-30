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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التحالف الدولي: مقتل 1400 مدني منذ بدء العمليات ضد داعش في العراق وسوريا

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 07:42 م
جيش التحالف
جيش التحالف
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أعلن التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، مقتل أكثر من 1400 مدني عن طريق الخطأ في غارات جوية للتحالف في العراق وسوريا منذ بدء العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش" الارهابي عام 2014.

وذكر التحالف، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أنه منذ بدء العمليات في 2014، استطاعت قوات التحالف والقوات الشريكة تحرير 110 آلاف كيلومتر مربع من الأراضي التي استولى عليها داعش في سوريا والعراق، ما أدى إلى تحرير 7.7 مليون شخص من قمع "داعش".

وأضاف البيان: "إن التحالف نفذ 34.917 غارة بين أغسطس 2014 وحتى نهاية سبتمبر 2020"، مشيرا إلى أنه خلال هذه الفترة، واستنادا إلى المعلومات المتاحة، أجرت قوة المهام المشتركة– عملية العزم الصلب تقييما، ومن المرجح أن ما لا يقل عن 1.410 مدني قتلوا دون قصد نتيجة لغارات التحالف منذ بدء عملية العزم الصلب.

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