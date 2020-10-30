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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط وكر عقاقير مخدرة بـ6 ملايين جنيه في القليوبية

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 07:09 م
المتهم
المتهم
مريم جبل- عمرو المزيدي
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيادة مديرها اللواء معتز توفيق مساعد الوزير، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن القليوبية- من ضبط عاطل بالقناطر الخيرية لممارسة نشاط إجرامي فى مجال تصنيع وترويج العقاقير المخدرة، متخذًا من مخزن أسفل العقار محل سكنه وكرًا للتصنيع.

وضبط بحوزته 50000 قرص مخدر لعقارى (الترامادول، التامول)، و13000 قرص مؤثر لعقار (بريجا فالكس)، و(16000) قرص منشط جنسى، (70000) قرص لعقار (ميزوتاك)، (19080) قرصا لعقار (سينترم)، كمية من مسحوق البارسيتامول وزنت (35 كيلوجراما)، كمية من مسحوق النيساتيل وزنت (5 كيلوجرامات).

وكمية من مسحوق العقاقير يستخدم فى تصنيع الفيتامينات وزنت (97 كيلوجراما)، كمية من مسحوق الفلوموكس (مضاد حيوى) وزنت (15 كيلوجراما)، كمية من مسحوق ديكلوفيناك الصوديوم وزنت (4 كيلوجرامات)، كمية من مسحوق المغنيسيوم وزنت (2 كيلوجرام)، كمية من مسحوق نورو فالكوم لتصنيع التامول المخدر وزنت (5،500 كيلوجرام)، (57) شيكارة تحوى كربونات الكالسيوم وزنت (1425 كيلوجراما)، وجالون مسحوق منتول يستخدم فى تصنيع عقار الترامادول وزنت (16 كيلوجراما).

كما تم ضبط عدد كبير من العدد والأدوات والمواد والمستلزمات المستخدمة فى عملية التصنيع والتعبئة والتغليف، مبلغ مالى، هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بما جاء بالتحريات.. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 6 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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