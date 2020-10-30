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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

اليوم التكويني لخدام التربية الدينية يختتم فعالياته بـ «كلمة الله»

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 08:53 م
خدام التربية الدينية
خدام التربية الدينية يختتم فعالياته بـ «كلمة الله
ماريان رسمى_مونيكا جرجس
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نظمت لجنة التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، فعاليات اليوم التكويني لخدام التربية الدينية، تحت عنوان "وأما كلمة الله فكانت تنمو وتزيد"، بدار سيدة السلام للأقباط الكاثوليك، بمساكن شيراتون.

يهدف اللقاء إلى تكوين خدام الإيبارشية البطريركية بصفة مستدامة، بالتزامن مع المشروع الرعوي للإيبارشية البطريركية لهذا العام، "كلمة الله".

شارك في فعاليات اليوم التكويني خدام التربية الدينية من كنائس الإيبارشية البطريركية بالقاهرة، ومنطقة الدلتا.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، بمشاركة الأب الدكتور يونان شحاتة، مسئول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، الأب جورج جميل، راعي كنيسة عذراء السجود والقديسة هيلانة، الأب ماجد مؤنس، راعي كنيسة سيدة البشارة بالمهاجرين، الأب يوحنا سعد، راعي كنيسة السيدة العذراء والأم تريزا بعزبة النخل، الخدام الحاضرين.

افتُتح اليوم بترتيل بعض الترانيم الروحية، مع فريق تسبيح السيدة العذراء والأم تريزا بكنيسة عزبة النخل. وعقب ذلك، قدَّم الأب الدكتور يونان شحاتة، مسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، اللقاء التكويني الأول بعنوان: "واجب تلقين الدين المسيحي، لقداسة البابا يوحنا بولس الثاني".


تخلل اليوم أيضًا كلمة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، والتي بدأها بالتعبير عن امتنانه لله، كما عبر عن سعادته البالغة لحضور خدام الإيبارشية البطريركية في هذا اليوم.

وتحدث "باخوم" عن أهمية الشخصية في عمل الخدمة، موضحا على أهمية ربط كلمة الله بواقع حياتنا، وذلك بالإضافة إلى أهمية العلاقة الشخصية بين الخادم والمخدوم.

وختم نيافته فعاليات اليوم التكويني بتلاوة صلاة السنة الرعوية، ومباركة الحضور بالبركة الرسولية، والتقاط الصور التذكارية.

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