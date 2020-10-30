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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يستقبل القمص مرقس كمال بالمقر البابوي

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 08:57 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
ماريان رسمى_مونيكا جرجس
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القمص مرقس كمال راعي كنيسة القديس مارمرقس بمصر الجديدة، بالمقر البابوي بالقاهرة.

وكان برفقة القمص مرقس كمال، المهندس عدلي توما وبعض من خدام الكنيسة، وتم خلال اللقاء مناقشة تطوير مكتبة الكنيسة.

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد رأس السنة القبطية الذي يطلق عليه "عيد النيروز"، تكريمًا للشهداء، الذين قدموا ذواتهم لله بسفك الدم بحسب عقيدة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتصلي الكنائس بالطقس "الفرايحي" بدءًا من عيد النيروز في سبتمبر حتى أواخر أكتوبر.

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