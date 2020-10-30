افتتاح الدورة الدراسية الثامنة بمركز القديس ديسقورس وسط القاهرة

افتتح الأنبا رافائيل، الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة، الدورة الدراسية الثامنة لمركز القديس البابا ديسقورس للدراسات اللاهوتية، بمجمع خدمات سان أرساني التابع للقطاع، والتي تحمل عنوان "السماء والحياة الأبدية".وألقى الأنبا رافائيل محاضرتين، تناول خلالهما موضوعي "المجئ الثاني وعلاماته، قيامة الأموات"، وفي السياق ذاته تم توزيع شهادات الناجحين من "طلبة الأقاليم" بالدورة السادسة للمركز، وشهد الافتتاح القس بيشوي حلمي مدير المركز.ويعد مركز القديس البابا ديسقورس للدراسات اللاهوتية، أول مركز أكاديمي متخصص في الدراسات اللاهوتية، وهو يقدم دورات متدرجة في اللاهوت الأرثوذكسي.