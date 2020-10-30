موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2020.. جداول كاملة

يدير أصحاب المعاشات حاليا محرك البحث العالمي "جوجل" لمعرفة موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2020 عقب إعلان وزارة التضامن الاجتماعي إنهاء كافة الإجراءات استعدادا لصرفها حسب الشرائح وفقا لخطة الصرف الموضوعة، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حفاظا على صحة المواطنين.

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2020

قسمت وزارة التضامن الاجتماعي المعاشات إلى 3 شرائح عقب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لمنع الزحام والتكدس، خاصة أنه يصيب كبار السن نظرا لضعف مناعتهم وتوفير الوقت والجهد أيضا الشرائح وفقا لجدول الصرف هى:

الشريحة الأولى: ويبلغ عدد المستفيدين منها 2.4 مليون مواطن وهم أصحاب المعاشات الذين تقل معاشاتهم عن آلاف جنيه فقد خصصت لهم الوزارة يومي الأحد والإثنين "1 و2"، من شهر نوفمبر لصرف المعاش.

الشريحة الثانية: ويبلغ عدد المستفيدين منها 2.4 مليون مواطن وهم أصحاب المعاشات اللذين تقل معاشاتهم عن ألفين جنيه فقد خصصت لهم الوزارة يومي الثلاثاء والأربعاء "3 و 4"، من شهر نوفمبر لصرف المعاش.

الشريحة الثالثة: ويبلغ عدد المستفيدين منها 1.7 مليون مواطن وهم أصحاب المعاشات أكثر من ألفين جنيه وقد خصصت لهم الوزارة يومي الخميس والأحد "5 و 8"، نوفمبر لصرف المعاش.

كيفية الاستعلام عن مواعيد صرف معاشات نوفمبر إلكترونيا

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي موقع رسمي للاستعلام عن موعد صرف المعاشات التي تقدمها لأكثر من 4.8 مليوم مواطن بإجمالي 24 .15 مليار جنيه شهريا، تجنبا لانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 الذي اجتاح العالم في الأشهر الماضية وحصد العديد من أرواح سكان العالم في جميع الدول العربية والأجنبية.

كارت ميزة لأصحاب معاشات شهر نوفمبر 2020

قبل معرفة موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2020 يجب أن يعرف أصحاب المعاشات مميزات استخراج كارت ميزا دون رسوم إدارية وفقا لقرار البنك المركزي، حيث يعد كارت مؤمن تماما ضد عمليات الاختراق، بالإضافة إلى أنه يحمل شريحة ذكية تتيح إجراءات المعاملات المالية وإمكانية السحب النقدي من كل مكينات الصرف.

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