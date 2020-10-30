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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 7 متهمين بقتل عامل بسبب التنقيب عن الآثار بالشرقية

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 07:49 م
المتهمين
المتهمين
مريم جبل- عمرو المزيدي
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نجحت أجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية في محافظة الشرقية في كشف غموض مقتل عامل على يد 7 أشخاص، بسبب التنقيب عن الآثار.

تبلغ لمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية العثور على جثة عامل، 35 سنة، مُقيم بدائرة المركز، وجد في إحدى المجاري المائية بدائرة المركز موثوق اليدين والقدمين من الخلف، وقال شقيقه إنه خرج من المنزل بتاريخ 10 أكتوبر ولم يعد.

توصلت تحريات فريق البحث المُشكل من إدارة البحث الجنائى بالشرقية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مُقيمون بدائرة المركز، وتم ضبطهم وبحوزة ثلاثة منهم قطعتا سلاح أبيض "مطواة"، ودراجة نارية.

واعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع عامل، مُقيم بمحافظة القاهرة، والنصب على بعض أهالى قريته ومن بينهم المجني عليه للتنقيب عن الآثار لتحقيق أرباح طائلة، ونظرًا لمطالبة المجني عليه له بإعادة تلك المبالغ وتهديده بفضح أمره بين أهالى القرية، فعقد العزم على التخلص منه بالاتفاق مع باقى المتهمين.

بمواجهة باقى المتهمين بما جاء باعترافه أيدوها، كما تم ضبط العامل الذي أقر بما جاء بالاعترافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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