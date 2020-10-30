رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 31 أكتوبر 2020 الموافق 14 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القاهرة ووزيرا التضامن والشباب يشهدون مهرجان السباحة بالنيل

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 11:08 م
أشرف صبحي
أشرف صبحي
مصطفى عبدالله
طباعة
شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات مهرجان السباحة في مياه النيل، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية على هامش احتفالية "قادرون باختلاف"، وتهدف الفعالية إلى دمج ذوي الهمم بشكل فعال في القضايا الملحة ورفع الوعي بالقضايا المائية خاصة مياه نهر النيل.

وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل دعم ذوى الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من مواجهة التحديات والتغلب عليها وتوفير أفضل سبل العناية بهم، سواء من حيث العمل على تنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم ورعايتها أو توفير الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم تأكيدًا للمشاركة المجتمعية الفعالة وتطبيقا لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز.

وأضاف المحافظ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا ما يؤكد أن المجتمع الذي يقدر قيمة أبنائه وبناته من ذوي الاحتياجات الخاصة ولاسيما المتفوقين والأبطال منهم فيرفع من شأنهم ويثمن إنجازاتهم ويعمل على تمكينهم ودمجهم في شتى مجالات الحياة، لهو المجتمع الأقرب لتحقيق آماله وبلوغ ما يصبو إليه من نهضة شاملة في جميع المجالات.

موضوعات متعلقة

وفاة الدكتورة فرخندة حسن أمين عام «القومى للمرأة» الأسبق

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو مشاجرة عائلتين بأسيوط بالأسلحة النارية

رابط نتيجة معادلة كلية التجارة 2020

قطر تعتذر عن «فضيحة التعرية».. الدوحة تأسف رسميًا عن واقعة «سيدات المطار»

الصور

image description

محافظ أسيوط: رصف شوارع بالقوصية ضمن خطة التطوير

image description

افتتاح مسجد البحر بالوسطانى فى دمياط

image description

إلغاء ترخيص خطيب مسجد بدمياط تخلف عن خطبة الجمعة

image description

حملات لإزالة إشغالات وحواجز خرسانية من شوارع أسيوط

image description

حلاوة زمان.. من أيام الملكية رحلة عائلة «عثمان» مع حلويات المولد

الأكثر قراءة

رسميًا.. كاف يعلن موعد مباراتي دوري الأبطال وملعب النهائى

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو مشاجرة عائلتين بأسيوط بالأسلحة النارية

محمد الباز يطالب ماكرون بمراجعة خطابه السياسي: لا تخسر العالم الإسلامي

رابط نتيجة معادلة كلية التجارة 2020

إنفوجراف

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

image description

رمضان صبحي.. لا أكذب ولكني أتجمل (إنفوجراف)

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

دراسة تحذر: 850 ألف فيروس قد ينتقل من الحيوانات للبشر

ما هي مخاطر نقص المغنيسيوم في الجسم؟

«انتكاسة جديدة» لدراسة تختبر لقاحا لكورونا

حظر تدخين الشيشة في الأماكن العامة بروسيا

أيام زمان

كيف واجه فاروق الفيشاوي أغرب شائعة عن زواجه من سهير رمزي؟

«حكايات أهل الهوا».. قصة آمال فهمي مع فطير الضفادع وخطاب أنقذ حياة عبدالوهاب

حاربتها كثيرًا وبكت بحرارة بعدها.. تفاصيل أول قُبلة لماجدة في السينما

«جوارديولا الغلابة فى فيلم».. كواليس إنتاج قصة حياة رضا عبدالعال

مقالات الرأي
ماجد حبته
أزمة فرنسا.. القرد والقرداتى
د.كريمة الحفناوى
إجبار التلميذات على ارتداء الحجاب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد بخيت المطيعى.. رجل مواساة الفقراء
صفاء النجار
لماذا نحب؟ «1-2»
المزيد

الثقافة

«حنبلي ـ نرفوز ـ زربون».. مفردات الحارة المصرية

الأربعاء.. عرض الفيلم السوري «مريم» بمركز الثقافة السينمائية

عز الدين بوركة يسرد تاريخ الفن التشكيلي المغربي من البدء إلى الحساسية

«كوكاتوغرافيا» معرض للفنان محمد المصري بجاليري أبونتو