محافظ القاهرة ووزيرا التضامن والشباب يشهدون مهرجان السباحة بالنيل

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات مهرجان السباحة في مياه النيل، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية على هامش احتفالية "قادرون باختلاف"، وتهدف الفعالية إلى دمج ذوي الهمم بشكل فعال في القضايا الملحة ورفع الوعي بالقضايا المائية خاصة مياه نهر النيل.وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل دعم ذوى الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من مواجهة التحديات والتغلب عليها وتوفير أفضل سبل العناية بهم، سواء من حيث العمل على تنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم ورعايتها أو توفير الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم تأكيدًا للمشاركة المجتمعية الفعالة وتطبيقا لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز.وأضاف المحافظ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا ما يؤكد أن المجتمع الذي يقدر قيمة أبنائه وبناته من ذوي الاحتياجات الخاصة ولاسيما المتفوقين والأبطال منهم فيرفع من شأنهم ويثمن إنجازاتهم ويعمل على تمكينهم ودمجهم في شتى مجالات الحياة، لهو المجتمع الأقرب لتحقيق آماله وبلوغ ما يصبو إليه من نهضة شاملة في جميع المجالات.