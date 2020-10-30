«التأمينات» تكشف تفاصيل الإجراءات الاحترازية لصرف المعاشات

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بعد غد الأحد، صرف معاشات شهر نوفمبر لما يقارب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد بتكلفة إجمالية تقدر بـ18 مليار جنيه.وأكد رئيس الهيئة اللواء جمال عوض، اتخاذ عدة إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وفقا لخطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم، من خلال تقسم صرف المعاشات من خلال منافذ الهيئة والبريد والبالغ عددهم 6.5 مليون مواطن إلى ثلاث شرائح أسوة بما تم بالأشهر السابقة، موضحا أن الشريحة الأولي والبالغ عددهم 2.4 مليون سيصرفون غدا وبعد غد الإثنين، الثانية وتضم نحو 2.4 مليون الثلاثاء والأربعاء الثالث والرابع من نوفمبر، والثالثة بـ1.7 مليون قائم بالصرف اعتبارا من يومي الخميس الموافق الخامس من نوفمبر مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلي ATM الصرف من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة علي مستوي الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة اعتبارًا من اليوم الأول من نوفمبر.واوضح عوض أنه تم توفير مندوبي البنوك المصرية بالتواجد داخل منافذ صرف الهيئة، بحيث يُمكن لصاحب المعاش والمستفيد الحصول على كارت ميزة أثناء قيامه بعملية الصرف على أن يتم تنشيطها والصرف من خلالها اعتبارًا من الشهر التالي.من جهته، أعلن بنك ناصر الاجتماعي، اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدأ صرف معاشات شهر نوفمبر من خلال الفروع البالغ عددها 93 فرعًا أو من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى المنتشرة على مستوى المحافظات، مع التزام البنك بعدم احتساب عمولات السحب من أي ماكينة صراف آلى تخص البنوك الأخرى وفقًا لتعليمات البنك المركزي، كما سيتم أيضا إتاحة خدمة صرف المعاشات والمرتبات من خلال 2000 منفذ من منافذ شركة فوري.