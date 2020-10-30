قافلة طبية لتوقيع الكشف على نزلاء سجون جمصة

وجّه قطاع السجون قافلة استهدفت منطقة سجون جمصة وضمت مختلف التخصصات الطبية وصيدلية لصرف الأدوية وتم توقيع الكشف الطبى على عدد من النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم.يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، والارتقاء بأوجه الرعاية المختلفة المقدمة لنزلاء السجون، وخاصةً الرعاية الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.