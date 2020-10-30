بطريرك الكاثوليك يهنئ الأنبا أنطونيوس نجيب بعيد السيامة الكهنوتية

هنّأ البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك ومدبر إيبارشية المنيا، الكاردينال الأنبا أنطونيوس نجيب، البطريرك الشرفي للأقباط الكاثوليك.وجاءت تهنئة بطريرك الأقباط الكاثوليك ومدبر إيبارشية المنيا، بتذكار السيامة الكهنوتية للكاردينال الأنبا أنطونيوس نجيب، البطريرك الشرفي للأقباط الكاثوليك، والذي أطلقت عليه الكنيسة الكاثوليكية لقب "معلم الأجيال وقديس الكنيسة الكاثوليكية".وفي تهنئة البطريرك تمنى للكاردينال دوام الصحة، والنعمة، والبركة، والنعم الإلهية.