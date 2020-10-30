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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفاة رئيس الوزراء التركي الأسبق مسعود يلماظ

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 07:52 م
مسعود يلماظ
مسعود يلماظ
عبير سليم
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توفي رئيس الوزراء التركي الأسبق، مسعود يلماظ، عن عمر ناهز 73 عاما، حيث كان يعالج في مستشفى بمنطقة شيشلي باسطنبول، كما أعلنت عائلته لوسائل إعلام تركية.

ووفقا للوكالات، شغل "يلماظ"، المعروف بمواقفه السياسية الحادة، منصب وزير الخارجية في ثمانينيات القرن الماضي، ثم تولى منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات في التسعينيات.

وشهدت ولاياته أزمات في عقد كانت فيه التحالفات الحكومية غير مستقرة، وسجلت فيه فضائح سياسية إلى جانب تصاعد النزاع ضد حزب العمال الكردستاني.

وشهدت ولايته الأخيرة من 1997 إلى 1999 خصوصا توترا شديدا مع سوريا المجاورة، وفي 1998 هدد "يلماظ" الرئيس السوري آنذاك حافظ الأسد بسبب دعمه حزب العمال الكردستاني؛ ما أثار موجة استنكار واسعة في العالم العربي.

وترأس يلماظ حزب "الوطن الأم" قبل أن يغادر المعترك السياسي بعد هزيمة انتخابية كبرى في الانتخابات التشريعية عام 2002، حين وصل حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان إلى السلطة.

وبسبب شبهات باختلاس أموال خلال خصخصة مصرف في التسعينيات، كان "يلماظ" رئيس الحكومة السابق الوحيد في تركيا الذي يحاكم أمام المحكمة العليا بتهم فساد، لكن تم إسقاط الملاحقات القضائية بحقه لاحقا.

وحاول العودة إلى الحياة السياسية عام 2007 لكن دون تحقيق نجاح فعلي، وله ابنان عثر على أحدهما مقتولا بالرصاص في منزله عام 2017، وفي 5 مايو الماضي خضع لعملية جراحية في الدماغ.

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