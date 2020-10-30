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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

حبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة ممارسة مهنة «سايس»

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 08:51 م
مهنة سايس
مهنة سايس
عائشة حسن
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وضع قانون تنظيم أماكن وساحات السيارات الذي وافق عليه البرلمان بدور الانعقاد الخامس، عددا من العقوبات لتنظيم مهنة السايس والقضاء على بلطجية ما يطلقون على أنفسهم "منادى السيارات" ترصدها "الدستور" في السطور التالية:

تضمنت المادة رقم 9 من القانون النص على: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

والمادة 10: يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

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