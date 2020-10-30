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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ظهور سلالة جديدة من كورونا في 12 دولة أوروبية

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 09:01 م
كورونا
كورونا
عبير سليم
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كشفت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية، اليوم الجمعة، عن أن العلماء أثبتوا ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا بالدول الأوروبية في الأشهر الأخيرة الماضية.

وأوضحت الصحيفة، حسبما نقلت عنها شبكة روسيا اليوم، أنه ليست هناك إلى حد الآن معلومات دقيقة عن مدى خطورة تلك السلالة، لكن دراستها تعد أمرا هاما لإدراك التحورات وسبل انتشار العدوى.

ووفق مقال نشره الخبراء السويسريون والإسبان في صحيفة مكتبة medRxiv العلمية، فإن العلماء يدرسون السلاسل الوراثية لجينوم الفيروس الذي أصاب الأوروبيين، وتوصلوا إلى استنتاج يفيد بأن 80% من الأوروبيين مصابون بسلالة غير عادية وأطلقوا عليها تسمية 20A.EU1.

وظهرت تلك السلالة، حسب العلماء، الصيف الجاري في إسبانيا، فيما انتشرت في الوقت الراهن في 12 دولة أوروبية وكذلك في هونغ كونغ ونيوزيلندا.

ويسجل الأطباء في الوقت الراهن تلك السلالة لدى 90% من البريطانيين المصابين بفيروس كورونا و60% من الأيرلنديين و30– 40% من السويسريين والهولنديين.

تجدر الإشارة إلى عدم وجود أي أدلة على أن تحورات الفيروس التاجي تسببت في سرعة انتشاره في العالم.

وقالت البروفيسورة في جامعة بازل، آما هودكرافت، إن التفشي السريع لسلالة 20A.EU1 لا يعني أبدا أنها تسببت في ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس التاجي في أوروبا.

وافترض العلماء أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا انتشرت بسهولة بعد إلغاء غالبية الإجراءات الاحترازية في البلدان الأوروبية.

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