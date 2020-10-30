افتتاح كوبري المانسترلي بنطاق حي مصر القديمة

يفتتح اليوم كوبري المانسترلي بمصر القديمة بعد تطويره، بالتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وبحضور اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ورئيس حي مصر القديمة والقيادات التنفيذية، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء.كانت قد شاركت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة، السفير الياباني بالقاهرة ماساكي نوكي، افتتاح مدرسة شهداء بورسعيد بحي السيدة زينب، بعد تطويرها تحت رعاية وإشراف مؤسسة التنوير للتنمية وحقوق الإنسان.وقالت جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة، في تصريحات لها، إن مشروع تطوير مدرسة شهداء بورسعيد الابتدائية يعد ارتقاءً بمنظومة التعليم، من خلال ترميم مبانى ومرافق المدرسة، وتقديم برامج تدريبية لبناء قدرات المعلمين بها.