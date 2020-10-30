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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن بوست: إنجازات ترامب الأعظم في التاريخ الأمريكي الحديث

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 11:07 م
ترامب
ترامب
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أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب هو أحد أفضل الرؤساء المحافظين في التاريخ الحديث، وتابعت أن مشكلته الوحيدة تكمن في خطاباته المثيرة الجدل وتغريداته على موقع التدوين العالمي "تويتر"، التي تثير استياء مؤيديه وتجعل معارضيه يستغلون أخطائه ويتجاهلون انجازاته.

وأضافت الصحيفة أنه بالنظر إلى ما فعله في منصبه على مدار السنوات الأربع الماضية مع إيقاف الصوت، تعتبر رئاسة ترامب واحدة من أعظم الرئاسات المحافظة في التاريخ الأمريكي الحديث.

وأشارت إلى أنه قبل أيام فقط من الانتخابات الرئاسية الامريكية التي ترجح كفة ترامب، فإنه يعد الأفضل على كافة المستويات، حيث حقق إنجازات كبرى على مدار الأربع سنوات الماضية سيظل يتذكرها التاريخ الأمريكي.

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