4 ماسكات تمنع جفاف اليدين خلال الشتاء

ــ الليمون والنشا



- طريقة الاستخدام:



ــ الحليب والنشا



- طريقة الاستخدام:



ــ ماء الورد والنشا



- طريقة الاستخدام:



ــ زيت زيتون والجلسرين



-المكونات:



- طريقة الاستخدام:



ــ نصائح للحفاظ على اليدين خلال فصل الشتاء:



تتعرض اليدين في الشتاء لجفاف يزعج المرأة، ويجعلها تبحث عن ماسكات وطرق تستطيع من خلالها الحصول على يدين ناعمتين ودرجة تفتيح أيضا، ونقدم في السطور التالية بعض الماسكات التى من شأنهاأن تنعم وتبيض اليدين وتحافظ عليهما.المكونات:- ملعقة نشا.- ملعقتين عصير ليمون.امزجي المكونات حتى تحصلي على عجينة متماسكة، ثم ضعيها على اليدين لمدة ربع ساعة، ومن ثم اشطفيها جيدًا بالماء، فالليمون يساعد على التفتيح لاحتوائه على فيتامين سي.- المكونات:- ملعقة حليب بودرة.- ماء ورد.- ملعقتين نشا.نخلط المكونات سويًا للحصول على قوام متجانس، ومن ثم يتم وضعه على اليدين وتترك مدة ربع ساعة.المكونات:- ملعقة نشا كبيرة.- ماء ورد.- ملعقة عسل نحل.يتم خلط المكونات سويًا للحصول على خليط متجانس، ومن ثم يتم وضعه على اليد مدة ربع ساعة ثم شطفه بالماء.- ملعقة زيت زيتون.- ملعقتين صغيرتين من الجلسرين.يخلطا سويًا ويدهن على اليد مساءًا، ومن ثم ارتداء قفازات حتى صباح اليوم التالي.1- عدم التعرض للماء الساخن فالبعض يلجأ لغسل اليدين بالماء الساخن، الأمر الذي يؤثر على الجلد بشكل سلبي ويؤدي لكرمشة الجلد بصورة سريعة، لذا لا تعرض يديك لدرجة حرارة أعلى من 25 درجة.2- الحفاظ على ماسكات اليدين مرة واحدة اسبوعيًا على الأقل.3- عند التعرض لأشعة الشمس لابد من وضع واق الشمس، على البشرة واليدين ولا تغفلي وضعه على اليدين.4- ارتداء القفازات الخاصة بغسيل المواعين للحفاظ على اليد ناعمه.5- لكي تحصلي على بشرة الاطفال عليكي الحفاظ على استخدام المرطب بشكل يومي، ومساءًا على الأخص.