4 ماسكات تمنع جفاف اليدين خلال الشتاء
الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 01:25 م
شيماء دهبطباعة
تتعرض اليدين في الشتاء لجفاف يزعج المرأة، ويجعلها تبحث عن ماسكات وطرق تستطيع من خلالها الحصول على يدين ناعمتين ودرجة تفتيح أيضا، ونقدم في السطور التالية بعض الماسكات التى من شأنها
أن تنعم وتبيض اليدين وتحافظ عليهما.
ــ الليمون والنشا
المكونات:
- ملعقة نشا.
- ملعقتين عصير ليمون.
- طريقة الاستخدام:
امزجي المكونات حتى تحصلي على عجينة متماسكة، ثم ضعيها على اليدين لمدة ربع ساعة، ومن ثم اشطفيها جيدًا بالماء، فالليمون يساعد على التفتيح لاحتوائه على فيتامين سي.
ــ الحليب والنشا
- المكونات:
- ملعقة حليب بودرة.
- ماء ورد.
- ملعقتين نشا.
- طريقة الاستخدام:
نخلط المكونات سويًا للحصول على قوام متجانس، ومن ثم يتم وضعه على اليدين وتترك مدة ربع ساعة.
ــ ماء الورد والنشا
المكونات:
- ملعقة نشا كبيرة.
- ماء ورد.
- ملعقة عسل نحل.
- طريقة الاستخدام:
يتم خلط المكونات سويًا للحصول على خليط متجانس، ومن ثم يتم وضعه على اليد مدة ربع ساعة ثم شطفه بالماء.
ــ زيت زيتون والجلسرين
-المكونات:
- ملعقة زيت زيتون.
- ملعقتين صغيرتين من الجلسرين.
- طريقة الاستخدام:
يخلطا سويًا ويدهن على اليد مساءًا، ومن ثم ارتداء قفازات حتى صباح اليوم التالي.
ــ نصائح للحفاظ على اليدين خلال فصل الشتاء:
1- عدم التعرض للماء الساخن فالبعض يلجأ لغسل اليدين بالماء الساخن، الأمر الذي يؤثر على الجلد بشكل سلبي ويؤدي لكرمشة الجلد بصورة سريعة، لذا لا تعرض يديك لدرجة حرارة أعلى من 25 درجة.
2- الحفاظ على ماسكات اليدين مرة واحدة اسبوعيًا على الأقل.
3- عند التعرض لأشعة الشمس لابد من وضع واق الشمس، على البشرة واليدين ولا تغفلي وضعه على اليدين.
4- ارتداء القفازات الخاصة بغسيل المواعين للحفاظ على اليد ناعمه.
5- لكي تحصلي على بشرة الاطفال عليكي الحفاظ على استخدام المرطب بشكل يومي، ومساءًا على الأخص.
أن تنعم وتبيض اليدين وتحافظ عليهما.
ــ الليمون والنشا
المكونات:
- ملعقة نشا.
- ملعقتين عصير ليمون.
- طريقة الاستخدام:
امزجي المكونات حتى تحصلي على عجينة متماسكة، ثم ضعيها على اليدين لمدة ربع ساعة، ومن ثم اشطفيها جيدًا بالماء، فالليمون يساعد على التفتيح لاحتوائه على فيتامين سي.
ــ الحليب والنشا
- المكونات:
- ملعقة حليب بودرة.
- ماء ورد.
- ملعقتين نشا.
- طريقة الاستخدام:
نخلط المكونات سويًا للحصول على قوام متجانس، ومن ثم يتم وضعه على اليدين وتترك مدة ربع ساعة.
ــ ماء الورد والنشا
المكونات:
- ملعقة نشا كبيرة.
- ماء ورد.
- ملعقة عسل نحل.
- طريقة الاستخدام:
يتم خلط المكونات سويًا للحصول على خليط متجانس، ومن ثم يتم وضعه على اليد مدة ربع ساعة ثم شطفه بالماء.
ــ زيت زيتون والجلسرين
-المكونات:
- ملعقة زيت زيتون.
- ملعقتين صغيرتين من الجلسرين.
- طريقة الاستخدام:
يخلطا سويًا ويدهن على اليد مساءًا، ومن ثم ارتداء قفازات حتى صباح اليوم التالي.
ــ نصائح للحفاظ على اليدين خلال فصل الشتاء:
1- عدم التعرض للماء الساخن فالبعض يلجأ لغسل اليدين بالماء الساخن، الأمر الذي يؤثر على الجلد بشكل سلبي ويؤدي لكرمشة الجلد بصورة سريعة، لذا لا تعرض يديك لدرجة حرارة أعلى من 25 درجة.
2- الحفاظ على ماسكات اليدين مرة واحدة اسبوعيًا على الأقل.
3- عند التعرض لأشعة الشمس لابد من وضع واق الشمس، على البشرة واليدين ولا تغفلي وضعه على اليدين.
4- ارتداء القفازات الخاصة بغسيل المواعين للحفاظ على اليد ناعمه.
5- لكي تحصلي على بشرة الاطفال عليكي الحفاظ على استخدام المرطب بشكل يومي، ومساءًا على الأخص.