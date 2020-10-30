الصين تدعو للتخلي عن المعايير المزدوجة في مكافحة الإرهاب

دعت الصين إلى التخلي عن المعايير المزدوجة في مكافحة الإرهاب، مطالبة الدول الأخرى بالامتناع عن التدخل في شئونها، باعتبار أن ذلك يتعارض مع المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب.جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، اليوم الجمعة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على أسلوب تغطية بعض وسائل الإعلام الأوروبية والأمريكية القضايا المتعلقة بمنطقة شينجيانغ الأويجورية، شمال غربي الصين، وانتقادها تعامل الصين معها، في حين تؤيد هذه الوسائل الإعلامية بشكل عام تعامل فرنسا مع القضايا الأخيرة ذات الصلة على أراضيها.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين تدعو دائما إلى الحوار بين مختلف الحضارات والأديان، ومعاملة بعضها البعض باحترام وعلى قدم المساواة، وتأمل أن تتمكن الأطراف المعنية من التعامل بشكل صحيح مع هذه القضايا عبر الحوار والتشاور.