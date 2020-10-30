مصرع مسن صدمه قطار في قنا

لقى عجوز مصرعه، اليوم الجمعة، أسفل عجلات قطار أثناء عبور مزلقان غير شرعى بمركز قوص جنوبي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.كان اللواء محمد أبوالمجد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا من الدكتور بدوى سعيد مدير مرفق إسعاف قنا، بمصرع عجوز أثناء مروره مزلقانا غير شرعي.وكشفت تحريات اللواء محمد ياسر مدير المباحث الجنائية، عن مصرع المدعو محمد على عثمان، 66 سنة، وتم نقل جثته لمشرحة مستشفى قوص المركزي، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة العامة التحقيقات.