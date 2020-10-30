100 حالة وفاة و3751 إصابة جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، صباح اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 100 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19)، خلال 72 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1253 حالة.وأضافت الوزارة- في بيان اليوم حول الوضع الوبائي في البلاد- أنه تم تسجيل 3751 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 58 ألفًا و29 مصابًا.