وزير قطاع الأعمال يصل مقر شركة غزل المحلة

وصل هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إلى مقر شركة غزل المحلة، منذ قليل، واستقبله مجلس إدارة الشركة، ولفيفًا من القيادات التنفيذية والرياضية، وحرص الوزير على عقد اجتماعًا مهمًا مع مجلس إدارة الشركة.ويتضمن برنامج زيارة الوزير لشركة غزل المحلة، أداء صلاة الجمعة بالشركة، وحضور عرض الكشافة الجوية والفنون الشعبية بمسرح غزل المحلة، والإعلان عن تأسيس شركة جديدة لكرة القدم، وتكريم الجهاز الفنى ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالشركة بمناسبة صعوده مجددًا للدوري الممتاز بعد غياب دام نحو 4 سنوات.