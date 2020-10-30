2006 إصابات جديدة بكورونا في الفلبين

سجلت الفلبين 2006 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات نحوفي البلاد 378 ألفًا و933 حالة.وأوضحت وزارة الصحة الفلبينية، حسبما أوردت صحيفة "فلبين ستار" المحلية، اليوم الجمعة، أن 636 شخصًا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 330 ألفًا و484 متعافٍ.وحسب وزارة الصحة، توفي 38 شخصًا لتبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 7 آلاف و185 وفاة.ووفقًا لأحدث البيانات الرسمية، يبلغ عدد الحالات النشطة في الفلبين حاليًا 41 ألفًا و291 مصابًا.