ولاية أستراليا الغربية تبدأ رفع قيود حدودية مرتبطة بكورونا

أعلنت ولاية أستراليا الغربية، التي عُزلت عن بقية البلاد منذ مارس الماضي، في محاولة للسيطرة علىانتشار فيروس كورونا، أنها تعتزم البدء في إزالة حدودها الصلبة الشهر المقبل.بداية من 14 نوفمبر، ستبدأ الولاية بالسماح للمسافرين من كوينزلاند وأستراليا الجنوبية وتاسمانيا ونورثرن توريتوري وإقليم العاصمة الأسترالية بالدخول دون الحاجة للخضوع لحجر صحي.أما القادمون من ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا، بالإضافة إلى المسافرين الدوليين فسيحتاجون للخضوع لحجر صحي لمدة 14 يوما، حسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.وسيرضي الإعلان رئيس الوزراء سكوت موريسون، حيث إنه يدفع تلك الولايات والأقاليم إلى رفع غلق الحدود بأسرع وقت ممكن لتعزيز الاقتصاد الذي شهد ركودا جراء قيود الإغلاق.ومن بين نحو 27500 حالة إصابة سجلتها أستراليا منذ بداية الجائحة، لايزال هناك ما يقدر بمئتي حالة نشطة حتى أمس الخميس.