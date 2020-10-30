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الجمعة 30 أكتوبر 2020 الموافق 13 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يتابع أنشطة شباب البرنامج الرئاسى

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 11:51 ص
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
ياسمين شعيب
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تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، أنشطة شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة تحت إشراف الدكتورة دينا عثمان، نائب المحافظ.

جاء ذلك في إطار البرنامج التدريبى الذى بدأ فى 3 أكتوبر ويستمر لمدة شهر بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية لبناء صف ثان من القيادات وتدريبهم على منظومة العمل مع تقديم كل الدعم وتيسير تنفيذ البرنامج العملى للمتدربين.

وأوضح المحافظ أن تعرف المتدربين خلال الفترة الماضية على طبيعة العمل بجميع إدارات الديوان العام والمديريات الخدمية، وكذلك زيارة عدد من المواقع والمشروعات القومية والتنموية بمدن المحافظة للتعرف على طبيعتها وكيفية إدارتها وتسيير الأعمال بها.

محافظ مطروح يتابع أنشطة شباب البرنامج الرئاسى
محافظ مطروح يتابع أنشطة شباب البرنامج الرئاسى
محافظ مطروح يتابع أنشطة شباب البرنامج الرئاسى
محافظ مطروح يتابع أنشطة شباب البرنامج الرئاسى
محافظ مطروح يتابع أنشطة شباب البرنامج الرئاسى
محافظ مطروح يتابع أنشطة شباب البرنامج الرئاسى
محافظ مطروح يتابع أنشطة شباب البرنامج الرئاسى
محافظ مطروح يتابع أنشطة شباب البرنامج الرئاسى

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