عبدالعزيز النجار ينفى إغلاق معهد أزهرى بسبب كورونا بالمنوفية

نفى الدكتور عبدالعزيز النجار، رئيس المنطقة الأزهرية بمحافظة المنوفية، وجود إصابات بين الطلاب والمدرسين بفيروس كورونا في أحد معاهد مركز الباجور، مؤكدًا أنه لم يتم غلق المعهد.وأشار "النجار" إلى أنه لم يتم تسجل أي إصابات منذ بدء العام الدراسي، لافتًا إلى أن الوضع مطمئن حتى الآن، ولا داعي للقلق.وانتشرت أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، عن وجود إصابات بين الطلاب والمدرسين بمعهد أزهري بقرية إسطنها التابعة لمركز الباجور، وأن الإدارة أغلقت المعهد.