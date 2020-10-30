محمد الكومى: توزيع حلوى المولد عادة وليس للانتخابات

نظم مرشحا حزب مستقبل وطن النائب محمد الكومي وصفوت النجار، مؤتمرًا حاشدًا بالأمس، في شارع القدس بعين شمس، بحضور قيادات وأهالي عين شمس.وقال "الكومي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إنه يركز اهتمامه على استكمال مشاريع تطوير البنية التحتية ورصف الشوارع واستكمال مشروع الشهر العقاري ومجمع الخدمات الذي بدأ فيه بعيدًا عن ميزانية المحافظة والحى عن طريق فوائض الميزانية من التخطيط.ونصح "الكومي" المواطنين بالنزول للانتخاب وسماع البرنامج الانتخابي لكل المرشحين، ومن ثم الاختيار، لكن العزوف عن الانتخابات يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة.وكان قد انتشرت صور للنائب خلال توزيع حلوى المولد النبوي، وقال إنها عادة انتهجها من قبل وليست وليدة الانتخابات كما يشاع، وأنها من باب المشاركة المجتمعية.