«الإنتاج الحربى» تبحث مع «منسك» البيلاروسية تصنيع الجرارات فى مصر

بحث المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع فوفوك رئيس مجلس إدارة شركة "منسك للجرارات" البيلاروسية، سبل التعاون في مجال التصنيع المشترك للجرارات، بحضور سفير بيلاروسيا بالقاهرة سيرجي تيرتنتييف، وعدد من قيادات الإنتاج الحربي.وأكد وزير الإنتاج الحربي، في بيان، أن اللقاء يأتي استكمالًا للتعاون القائم بين شركتي "منسك" و"حلوان لمحركات الديزل" 909 الحربي، إحدى شركات الوزارة، حيث قامت "منسك" بتوريد 51 جرارًا للمصنع لتجربتهم ودراسة الإمكانيات الفنية الخاصة بتصنيع هذه النوعية، مؤكدًا أن هذه تعد خطوة مهمة لتحديد المواصفات الفنية المقترحة المطلوبة للجرارات في مصر كخطوة أولى وصولًا لنقل التكنولوجيا وتوطين التصنيع بشركات الإنتاج الحربي مستقبلا.وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي على أن أشكال التعاون مفتوحة لتحقيق أفضل نتائج، ما يعود على الجانبين بالنفع.ومن جهته، أعرب سفير بيلاروسيا بالقاهرة سيرجي تيرتنتييف عن سعادته بالثقة المتبادلة بين الطرفين والرغبة في تعزيز التعاون المشترك في مجالات آخرى بخلاف التعاون القائم، مؤكدًا أن هذا التعاون يعد خطوة مهمة لنقل تكنولوجيا تصنيع الجرارات وتوطين صناعتها داخل شركات الإنتاج الحربي، بما يتناسب مع طبيعة العمل والمناخ بمصر.ومن جهته، أكد رئيس شركة "منسك" البيلاروسية استعداد شركته للتعاون مع شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909) للتصنيع المشترك للجرارات، مضيفًا أن الزيارات التي تمت بين الطرفين عكست الإمكانيات التكنولوجية المتطورة بالمصنع والتي تعزز إمكانية التعاون الناجح بينهما من أجل توطين صناعة الجرارات في مصر وصولًا للتصدير مستقبلًا.وقال المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر، إن هذا اللقاء يؤكد ما تشهده العلاقات الناجحة مع الشركات البيلاروسية القائمة ومنها شركات (ماز، أمكادور، أجروماش، منسك للمحركات) البيلاروسية، ما يعزز رغبة شركات الإنتاج الحربي في توسيع آفاق التعاون مع الشركات البيلاروسية لتشمل مجالات متعددة، لافتًا إلى أن وزير الإنتاج الحربي أكد ضرورة حث الشركات البيلاروسية على مزيد من التعاون من خلال مجهودات السفارة.