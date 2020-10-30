«حياة كريمة» تدفع قيمة التصالح بمخالفات البناء لـ95 شخصًا بأسوان

تواصل مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس السيسى بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين من الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودى الدخل جهودها لتوفير كل أوجه الرعاية للفئات المستهدفة بمختلف محافظات الجمهورية خاصة المناطق النائية.وأوضح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأن المبادرة الرئاسية أسهمت فى توفير مبالغ مالية لأصحاب طلبات التصالح فى مخالفات البناء بإجمالى 95 مستفيدًا بـ4 مراكز بينهم 17 شخصًا بقرية خور أبوصبيرة، 25 مستفيدًا بقريتى الكرامة والمنار بنصر النوبة، مستفيدان بسبيل العرب بمركز كوم أمبو، بجانب 51 مستفيدًا بقرى الشهامة والإيمان والأشراف التابعين لمشروع وادى الصعايدة بمركز إدفو.وأعطى المحافظ تعليماته لأعضاء اللجنة الميدانية التى قرر تشكيلها بمتابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة داخل بعض القرى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى وهى بحيرة ناصر وأيضًا وادى العلاقى بعقد لقاءات مع الجهات المعنية للوقوف على ما يتم تنفيذه من أعمال ومنها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بقرى بحيرة ناصر والتى تشتمل على توفير 2 طلمبة رفع مياه سعة 300 م3ساعة، بجانب مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بأطوال ٤ كم، مع إنشاء خزان أرضى سعة١٠٠٠م٣ لكل قرية على حدة، بالإضافة إلى إنشاء محطة طاقة شمسيه لتوفير المصدر لتغذية محطة المياه بالكهرباء من هذه المنظومة، وكذا عمل خزان تحليل لاهوائى بدون مصرف، حيث تم المرور على أقرب نقطه لتوصيل التيار الكهربائي للقرية التي تبعد عنها حوالى ١٧ كم، حيث جار إعداد مقايسة بذلك ورفعها للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بينما تشمل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لوادى العلاقى فى المبادرة الرئاسيه حياة كريمة مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بقطر ٤ بوصات بأطوال تبلغ ٢.٥كم، مع عمل خزان علوى ٢٥٠م٣ يخدم منطقتى ابيسكو ووادى الترجمة، بجانب إنشاء خزان تحليل لاهوائى بدون مصرف، وجزء خاص بالرى، علاوة على إنشاء محطة السلسلة لخدمه زمام 30 ألف فدان.