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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التمثيل العمالى يبحث مع مسئولين كويتيين مستحقات العاملين العالقين

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 11:44 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت، فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وتضمن التقرير قيام الملحق العمالي أحمد إبراهيم، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت، بعقد لقاء مع ممثلي أطراف علاقة العمل بالكويت ضمن كل من محمد عبدالله العرادة، السكرتير العام للاتحاد العام لعمال الكويت، والدكتورة سناء علي العصفور، رئيس لجنة المرأة بالاتحاد، وشقرة خليل القبندى، عضو لجنة المرأة بالاتحاد، وصفاء الأسوانلى، ممثلة عن الجالية المصرية، وذلك في إطار توجيهات الوزير بمد جسور التواصل والعلاقات بين مكتب التمثيل العمالى وممثلي أطراف علاقة العمل بالكويت.

وفي نفس السياق دعا السفير هشام عسران، القنصل العام لمصر لدى الكويت، بدعوة الضيوف إلى مكتبه، ودار الحوار حول العلاقات بين البلدين وسبل التعاون بين المكتب العمالي واتحاد العمال في حل المشكلات العمالية وتثقيف العاملين المصريين فيما يخص الحقوق والواجبات العمالية، وفقًا لقانون العمل الكويتي.

كما تمت مناقشة كيفية تسهيل إجراءات صرف المستحقات المالية للعاملين العالقين، وبحث إجراءات تحويل العمالة من الجهات التي ليست في حاجة للعاملين لديها نتيجة أزمة كورونا وتحويلهم إلى الجهات التى لديها احتياجات ولا تستطيع استقدام عمالة خارجية نتيجة الإجراءات الاحترازية.

وفي ختام اللقاء تم تبادل الدروع، حيث قام مكتب التمثيل العمالي بإهداء السكرتير العام للاتحاد درع العلاقات المتميزة، وبدوره أهدى درع الاتحاد للقنصل العام.

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