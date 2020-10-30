الأحد.. «محلية البرلمان» تناقش ملف الأسواق العشوائية

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعين، الأحد المقبل، الأول لمناقشة تقريرها وتوصياتها بشأن الأسواق الرسمية والعشوائية على مستوى الجمهورية.وستعقد اللجنة اجتماعها الثاني لعرض ومناقشة تقرير اللجنة وتوصياتها الصادرة بشأن المحاور والركائز الرئيسية لتحديث وتطوير منظومة المواقف الرسمية لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين والحد من المواقف العشوائية على مستوى محافظات الجمهورية لزيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومة.