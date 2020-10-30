مصرى يحصل على 146 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح في تسوية مشكلة العامل "محمد.م.ف.م" وديًا مع الشركة التي يعمل بها، وبلغت المستحقات 35 ألف ريال سعودي، أي ما يوازي 146 ألف جنيه مصري تقريبًا.وأوضح هيثم سعدالدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات المواطن المذكور لدى الشركة التي يعمل بها، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.وتلقى الوزير تقريرًا من الملحق العمالي عبد الحليم محمود القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل الفوري مع الشاكي الذي أفاد بأنه يعمل في وظيفة محاسب في شركة الأحلام للسياحة البحرية بجدة، وقد تم التواصل مع الشركة وتسوية مشكلته وديًا والحصول على مستحقاته البالغة 35 ألف ريال، أي ما يوازي 146 ألف جنيه مصري.ووجه المواطن الشكر لوزارة القوى العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بجدة على سرعة الاستجابة لمشكلته.