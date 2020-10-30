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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القوى العاملة» تعيّن 5439 شابًا بالقاهرة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 10:33 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة بتعيين 5439 شابًا، من بينهم 54 من ذوى القدرات الخاصة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغ المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 17473 شابًا، كما تم توفير 840 فرصة عمل للشباب.

وأشار محمد طه مدير المديرية - في بيان - إلى ما تم إنجازه خلال سبتمبر الماضي، موضحا أن المديرية استخرجت 1751 رخصة مزاولة مهنة، و1852 شهادة قياس مستوى مهارة، بالإضافة إلى تلقيها 1009 شكوى، منها 158 شكوى تم تسويتها وديًا، وتم إحالة 345 شكوى للمحكمة العمالية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التى يعملون بها، وتم إخطار الجهات الأخري بـ 23 شكوى، وتم حفظ 87 شكوى، وتبقى 396 شكوى تحت البحث والدراسة.

وتابع أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية باستخراج 260 ترخيصًا جديدًا لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ 90 أجنبيًا وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

أما عن مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 435 منشأة (دوري - حملات) وأسفر التفتيش عن تحرير 383 محضرًا لمنشآت مخالفة، وتم بحث 234 شكوى، وتم تسوية 127 شكوى منها وديًا، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 150 منشأة، وإعادة التفتيش على 302 منشأة أخرى، أسفر التفتيش عن تحرير 128 محضر سلامة وصحة مهنية ومحضرين تراخيص وغلق إداري، كما تم بحث 5 شكاوى.

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