رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 30 أكتوبر 2020 الموافق 13 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حقيقة بيع آثار مصرية لجهات أجنبية

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 10:35 ص
آثار مصرية
آثار مصرية
محمد إبراهيم
طباعة
نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن بيع عدد من الآثار المصرية لصالح جهات أجنبية.

وقال المركز في تقرير الشائعات الدوري الصادر اليوم، إنه تواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لبيع أي من الآثار المصرية، مُشددةً على تصدي الدولة لأي محاولات غير شرعية لتهريب الآثار المصرية للخارج، باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

وأشارت إلى أن هناك جهودًا مكثفة لاسترداد كل القطع الأثرية المسروقة والمهربة للخارج بطرق غير شرعية.

وقد استطاعت مصر خلال السنوات الأربع الأخيرة، استعادة أكثر من 2000 قطعة أثرية، بالإضافة إلى 21.660 قطعة عملة، وجار استرداد الكثير من القطع الأثرية في القريب العاجل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منحنى خطير.. «الصحة العالمية» عن تسجيل 3 ملايين إصابة بكورونا فى الشرق الأوسط

ناسا: عينات من «صخرة يوم القيامة» فى طريقها إلى الأرض

إصابة الإخوانى الأجير محمد ناصر بكورونا

مدرسة تهدد أولياء الأمور بـ«فضح أبنائهم» إذا لم يسددوا المصروفات

الصور

image description

حلاوة زمان.. من أيام الملكية رحلة عائلة «عثمان» مع حلويات المولد

image description

أسيوط تناقش تطوير المستشفيات المركزية

image description

شارع 306 يتزين بألوان التنورة احتفالًا بالمولد النبوى الشريف (صور)

image description

استمرار عمل لجان المعاينة وتسعير الأراضى بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تقيم معرضًا للمستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة

الأكثر قراءة

تفاصيل احتجاز مواطنين مصريين في مطار أديس أبابا

تركنى خوفًا من العدوى.. معاناة مريضات البهاق مع الوصم والتنمّر

رسميا.. تأجيل مباراتي الزمالك والرجاء والنهائي الأفريقي

الأمن يكشف مفاجأة فى واقعة «طفل ميكروباص أسيوط»

إنفوجراف

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

image description

رمضان صبحي.. لا أكذب ولكني أتجمل (إنفوجراف)

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

تحديد المصدر الرئيسى لعدوى كورونا

ارتفاع ضحايا إعصار «زيتا» في أمريكا لـ 6 أشخاص

ناسا: عينات من «صخرة يوم القيامة» فى طريقها إلى الأرض

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 30-10-2020

أيام زمان

«حكايات أهل الهوا».. قصة آمال فهمي مع فطير الضفادع وخطاب أنقذ حياة عبدالوهاب

حاربتها كثيرًا وبكت بحرارة بعدها.. تفاصيل أول قُبلة لماجدة في السينما

«جوارديولا الغلابة فى فيلم».. كواليس إنتاج قصة حياة رضا عبدالعال

«سمك بوري وحلوى»..كيف احتفل الفاطميون بالموالد؟

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: «عيال حبيبة».. تعريف آخر لزمن الفن الجميل
ماجد حبته
أزمة فرنسا
د. محمد عفيفي
أقباط ومسلمون.. المشترك الشعبى «٢-2»
جمال طه
المشكلة الليبية بين جهود التسوية وتحدى أمراء الحرب
المزيد

الثقافة

مهرجان سماع يختتم فعالياته بالرقص والزغاريد على أضواء «الموبايلات»

«بيت الياسمين» تنشر «هرمس العربي» من حكيم وثني إلى نبي العلم

افتتاح الدورة السادسة من مهرجان طنطا الدولى للشعر.. الليلة

«الأخوة كرامازوف» ضمن عروض مواسم نجوم المسرح الجامعى بالهناجر