حقيقة بيع آثار مصرية لجهات أجنبية

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن بيع عدد من الآثار المصرية لصالح جهات أجنبية.وقال المركز في تقرير الشائعات الدوري الصادر اليوم، إنه تواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء.وأكدت الوزارة أنه لا صحة لبيع أي من الآثار المصرية، مُشددةً على تصدي الدولة لأي محاولات غير شرعية لتهريب الآثار المصرية للخارج، باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.وأشارت إلى أن هناك جهودًا مكثفة لاسترداد كل القطع الأثرية المسروقة والمهربة للخارج بطرق غير شرعية.وقد استطاعت مصر خلال السنوات الأربع الأخيرة، استعادة أكثر من 2000 قطعة أثرية، بالإضافة إلى 21.660 قطعة عملة، وجار استرداد الكثير من القطع الأثرية في القريب العاجل.