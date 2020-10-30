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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لأول مرة.. باكستان تكسر حاجز 1000 إصابة يومية بكورونا

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 10:47 ص
جريدة الدستور
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سجلت وزارة الصحة الباكستانية 1078 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهي المرة الأولى التي تتخطى فيها حصيلة الإصابات حاجز الألف إصابة خلال يوم واحد منذ 29 من يوليو الماضي؛ ما يرفع إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 332 ألفا و186 إصابة.

وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بالوزارة- حسبما ذكرت قناة (جيونيوز) الباكستانية، اليوم الجمعة- إنه تم تسجيل 20 حالة وفاة جديدة من جراء الإصابة بالفيروس، وهي أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ الأول من سبتمبر الماضي؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 6 آلاف و795 حالة وفاة.

وأضاف المركز أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 313 ألفا و527 شخصا على مستوى البلاد، إذ تماثل 889 شخصا للشفاء خلال يوم واحد، في حين بلغ عدد حالات الإصابة النشطة بالفيروس في باكستان 11 ألفا و864 إصابة.

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