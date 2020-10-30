نيوزيلندا تهاجم قطر بعد فضيحة مطار الدوحة: «حادث مروع»

كشفت نيوزيلندا أن إحدى مواطنيها كانت من بين النساء اللاتي خضعن للفحوصات الطبية الجائرة في مطار الدوحة، واصفة الإجراء بأنه "غير مقبول على الإطلاق"، حسبما أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية.وقالت وزارة خارجية نيوزيلندا، في بيان لها نقلته الصحيفة البريطانية: "كنا قلقين للغاية لمعرفة أن مواطنة نيوزيلندية تعرضت للحادث المروع الذي تعرضت له مسافرات على عدة رحلات للخطوط الجوية القطرية".وأضاف البيان: "كان هذا العمل غير مقبول على الإطلاق.. نحن أبلغنا السلطات القطرية بوجهة نظرنا، ونسعى للحصول على تقرير كامل عما حدث".ولم يقدم بيان وزارة الخارجية أي تفاصيل عن المرأة النيوزيلندية التي تعرضت للحادث، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بالحفاظ على الخصوصية.وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الأسترالية، أن 18 امرأة على متن رحلة جوية متجهة من الدوحة إلى سيدني قد خضعن أيضًا للفحص الطبي الإجباري، بعد اكتشاف طفل حديث الولادة داخل حمام المطار، بما في ذلك 13 سيدة أسترالية وخمسة أشخاص من جنسيات أخرى.ونددت السلطات الأسترالية بالحادث الذي وصفته بـ"الفضيحة الكبرى"، وطالبت السلطات القطرية بتقديم الاعتذار رسميًا نظرًا لسوء معاملة السيدات الأستراليات، فيما توالت الدعوات بضرورة طرد السفير القطري من كانبرا ومقاطعة الخطوط الجوية القطرية، كما رفض 19 نائبًا أستراليًا دعوة السفارة القطرية للعشاء على خلفية الحادث.وبينما أعربت قطر عن أسفها لأي قلق بشأن الحادث، ترجح المصادر أن الضالعين فيه قد يواجهون محاكمة جنائية، حسبما أفادت "الجارديان" البريطانية.