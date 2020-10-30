محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لبحث استعدادات انتخابات «النواب»

أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن المحافظة تقف علي مسافة واحدة من كافة مرشحي مجلس النواب، مشددا علي ضرورة توفير كافة الاستعدادات اللازمة لخروج العملية الانتخابية علي أكمل وجه.جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ اجتماعا لمناقشة الاستعدادات النهائية لمتابعة عملية انتخابات مجلس النواب لعام 2020 المقرر عقدها خلال يومي السبت والأحد 7و8 نوفمبر المقبل، لبحث ومناقشة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالعملية الانتخابية والتأكيد على الانتهاء من تطهير كافة اللجان الانتخابية وتعقيمها وتجهيزها لاستقبال الناخبين فضلًا عن التأكد من استعداد جميع غرف العمليات بالمراكز والأحياء والمدن، مع الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.جاء ذلك بحضور إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة، السكرتير العام، ورؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري المديريات الخدمية ومسؤولي مكتب المستشار العسكري للمحافظة، والمرور، والدفاع المدني، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب بالمحافظة.وأصدر محافظ القليوبية توجيهاته خلال الاجتماع بإنهاء كافة الاستعدادات وأعمال التعقيم والتطهير قبل بدء عملية الاقتراع بجميع اللجان، فضلا عن تجهيز المقار الانتخابية واللجان الفرعية والعامة، مشيرا إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية يبلغ 3 مليون و278 ألفًا و78 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 478 مركز انتخابي يضم 1047 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 11 مركز ومدينة وحيو جه" الهجان" السكرتير العام والمساعد بالإشراف على رؤساء المراكز والأحياء والمتابعة الميدانية على جميع اللجان الانتخابية، بمراكز وأحياء المحافظة والتأكد من جاهزية كافة المقار الانتخابية وتذليل كافة العقبات لضمان سير عملية الانتخابات، وتسهيل عملية وصول الناخبين لمقرات الانتخاب لافتًا إلى استعداد جميع غرف العمليات بالمراكز والأحياء وانعقاد غرفة العمليات على مدار 24 ساعة وتفعيل خطط الطوارئ لمديرية الصحة، ووضع جميع المستشفيات في حالة الطوارئ خلال فترة انتخابات مجلس الشيوخ، وكذلك مرافق (الإسعاف وقطاع شبكات الكهرباء وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الغاز) فضلا عن إستعدادات ادارات الحماية المدنية والمرور وشرطة النجدة.كما شدد خلال الاجتماع على توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وكذا العمل علي تهيئة اللجان لإستقبال الناخبين، بتوفير أماكن إنتظار لائقة للسيدات وكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع ضرورة تنفيذ الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فيما يخص ( تطهير اللجان، تعقيم أماكن مبيت العاملين باللجان، توفير المعدات)، مع الإستمرار في تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية والتباعد وارتداء الكمامات وتوزيع كاشف الحرارة بجميع اللجانو تجهيز غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة عمليات المحافظة والتنسيق والتواصل مع غرف عمليات وزارة التنمية المحلية، وتقديم الدعم للأطقم المسئولة عن أجهزة التعقيم في كل لجنة وتذليل أي عقبات وحل أي مشكلات، وتوفير جميع الاحتياجات الادارية لرؤساء اللجان الفرعية والقضاة وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقر اللجنة الفرعية وتجهيز مقر اللجنة العامة، بالتنسيق مع كافة الجهات وتشكيل لجان للإشراف والمرور على المراكز الانتخابية لتلافي كافة الملاحظات وتجهيز كافة المقرات.