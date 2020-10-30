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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1031 إصابة حرجة بكورونا في التشيك

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 10:46 ص
كورونا
كورونا
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قالت وزارة الصحة التشيكية، إن أعداد الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وصلت إلى 1031 حالة، فضلا عن حاجز نحو 6 آلاف و604 حالات أخرى في المستشفى.

وذكر راديو براغ الدولي، اليوم الجمعة، أن إجمالي الحالات النشطة المصابة بالفيروس بلغت 178 ألفا و578 حالة، وذلك بعد تسجيل 13 ألفا و51 حالة إصابة، أمس الخميس.

وأضافت البيانات أن أعداد الوفيات ارتفعت إلى 862. 2 حالة، وذلك بعد تسجيل 540 حالة وفاة خلال الأسبوع الجاري.

يذكر أن الحكومة التشيكية، أعلنت- في 5 من أكتوبر الجاري- حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في جميع أنحاء البلاد، لمواجهة الارتفاع الجديد في حالات الإصابة.

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