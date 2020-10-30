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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القوى العاملة» ترد على إعلان أسماء مستحقى «منحة العمالة» بموقع الوزارة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 10:40 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إعلان أسماء مستحقي منحة العمالة غير المنتظمة عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة.

وقال المركز في تقرير الشائعات الدوري الصادر اليوم، إنه تواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت أنه لا صحة لإعلان أسماء مستحقي منحة العمالة غير المنتظمة عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة.

وأوضحت أن الطريقة الوحيدة للتأكد من استحقاق المنحة هي "الرسائل النصية"، التي يتلقاها المستحق من الرقم 2030، عبر رقم الهاتف المُسجل أثناء تحديث البيانات بالموقع الرسمي للوزارة، وذلك حرصًا من الدولة على ضمان وصول المنحة لمستحقيها الفعليين.

وفي إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة محدودي الدخل في ظل أزمة كورونا، تم مد فترة صرف منحة العمالة غير المنتظمة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ3 أشهر حتى نهاية ديسمبر 2020، لضمان دعم ومساندة العمالة المتضررة من أزمة فيروس كورونا، وقد بلغ عدد الذين قاموا بتسجيل تحديث بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة القوى العاملة، ومركز معلومات مجلس الوزراء نحو 6 ملايين و22 ألف عامل على مدار 6 أيام، على أن تقوم اللجنة المُشكلة من (مجلس الوزراء - وزارة القوى العاملة - وزارة التخطيط - وزارة الاتصالات - وزارة التموين)، بتنقية كشوف أسماء المتقدمين للحصول على "الدفعة الرابعة" من المنحة، وإرسال رسائل نصية للمستحقين عبر رقم الهاتف الذي تم تسجيله.

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