«المنوفية» تستعد لـ«النواب» بتجهز 512 مقارًا انتخابيًا

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن رفع درجة الاستعداد التام لاستقبال انتخابات مجلس النواب لعام 2020 والتى من المقرر إجراؤها خلال يومى 7 و8 من نوفمبر القادم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان نجاح العملية الإنتخابية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة لظهور المحافظة بالشكل اللائق بها بين جميع محافظات الجمهورية.استعدت محافظة المنوفية بتجهيز 512 مقرًا انتخابيا و6 لجان عامة و926 لجنة فرعية، هذا وتستقبل اللجان الانتخابية 2 مليون و698 ألف 758 ناخب على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري.وأكد المحافظ أنه سيتم متابعة سير الانتخابات على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة والشرطة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن والوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وكذا استقبال شكاوى المواطنين وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الإنتخابية.