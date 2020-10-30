البابا ثيودروس الثاني يترأس صلاة القداس الإلهي بكنيسة «القديسَيّن»

يترأس البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، اليوم الجمعة، صلاة القداس الإلهي في كنيسة القديسَيّن العادمي الفضة كيروس ويؤانس، بمناسبة مرور 100 عام على بنائها.وقال الأنبا نيقولا مطران طنطا للروم الأرثوذكس، إن هذه الكنيسة تقع قرب البحر المتوسط في منطقة أبو قير التي تبعد حوالي 20 كم عن الإسكندرية.مضيفًا في بيانًا له: بدأ بناء الكنيسة في عام 1919 على عهد البطريرك فوتيوس (1900 1926)، وافتتحت في عام 1936.وتابع: كان يوجد بجانب الكنيسة المقر الصيفي لبطريرك الإسكندرية آنذاك، حتى عهد البطريرك نيقولا السادس 1968-1986، أما الآن فلم يبقى غير مبنى الكنيسة الخشبي.مستكملًا: وخلال الحرب العالمية الثانية زار الكنيسة العديد من الضباط اليونانيين الذين حاربوا في معارك العلمين ضد المحور الإيطالي الألماني.وتابع: المنطقة التي فيها الكنيسة كانت تُسمى "كانوبي" حتى القرن الخامس، ودعيت فيما بعد باسم "أفا كير"، والذي تحَور إلى "أبو قير"، تيمنًا باسم القديس كيروس الذي كان طبيبًا في الإسكندرية بعد أن بنى في هذه المنطقة القديس كيرلس الكبير (412 - 444) كنيسة ونقل إليها رفات القديسَيّن العادمي الفضة كيروس ويوانس اللذين استشهدا في الإسكندرية على عهد الإمبراطور دوقلديانوس.