كازاخستان تسجل 195 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكازاخية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 195 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت السلطات، حسبما أوردت وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية، أن 28 شخصًا تماثلوا للشفاء، بينما توفي شخصان آخرين إثر إصابتهما بفيروس "كوفيد- 19".وأشارت السلطات إلى أنه منذ الأول من أغسطس الماضي، سجلت كازاخستان 37 ألفًا و574 إصابة بفيروس كورونا، في حين تماثل 28 ألفًا و687 شخصًا للشفاء، فيما بلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 399 وفاة.