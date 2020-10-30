ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة

استقبل ميناء دمياط سفينتي حاويات و6 سفن بضائع عامة، وغادرته سفينتا حاويات خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 17 سفينة.وذكرت هيئة ميناء دمياط في بيان اليوم الجمعة، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 4930 طنا تشمل: 800 طن فوسفات و1080 طن نترات أمونيوم و3050 طن رمل، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37780 طنا تشمل: 19182 طن قمح و1102 طن خشب زان و5500 طن ذرة و4215 طن ابلاكاش و7781 طن خردة. ‎وأوضحت أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغت 675 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والمغرب والجزائر وإسبانيا وأمريكا وهولندا وسيريلانكا وإيطاليا والهند وباكستان وألمانيا والصين، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 164 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1226 حاوية مكافئة.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 112981 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 31893 طنا.وغادر قطاران بحمولة إجمالية 2622 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3782 شاحنة منها 415 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 22289 من البضائع العامة.