اليابان تخفف قيود السفر لـ8 دول من بينها الصين

خففت اليابان قيود السفر من 8 دول من بينها الصين وكورويا الجنوبية وتايوان، مع تباطؤ وتيرة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وفق ما أعلنه وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي، اليوم الجمعة.وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن طوكيو خفضت تحذير السفر بسبب الأمراض المعدية إلى أستراليا وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايلاند وتايوان والصين ونيوزيلندا وبروناي وفيتنام إلى المستوى الثاني على مقياس وزارة الخارجية اليابانية المكون من 4 مستويات، وطالبت مواطنيها بتجنب الرحلات غير الضرورية.وكانت اليابان قد أصدرت سابقًا تحذيرًا من المستوى 3 لتلك المناطق، محذرة المواطنين من السفر.وقال موتيجي إنه بالنسبة لميانمار والأردن رفعت اليابان تحذيرات السفر إلى المستوى الثالث، في ضوء ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وبعد إضافة هاتين البلدين، أصبحت اليابان تحذر من السفر إلى 152 دولة ومنطقة.وبشكل منفصل، قال موتيجي إن اليابان رفعت مجموعة أخرى من تحذيرات السفر التي أصدرتها لجميع البلدان والمناطق في مارس في إطار مكافحة الوباء.وأصدرت اليابان مثل هذه التحذيرات بشكل موحد لتنبيه المسافرين بالمخاطر المحتملة حيال أن يصبحوا عالقين على أرض أجنبية بسبب تشديد الرقابة على الحدود وفرض إجراءات الإغلاق.وفي هذا الصدد، صرح موتيجي، بأن البلاد سترفع تحذيرات السفر لجميع المناطق مع بدء استئناف الرحلات الدولية المنتظمة، ولكن التحذيرات ستظل قائمة بالنسبة لسوريا والعراق ومناطق أخرى تتطلب فيها الأوضاع الأمنية توخي الحيطة والحذر.وتتراجع اليابان تدريجيًا عن قيودها الحدودية التي فرضتها للحد من انتشار فيروس كورونا، في إطار الجهود المبذولة لإنعاش اقتصادها.وأفاد موتيجي بأن اليابان وفيتنام اتفقتا أيضًا على استئناف سفر الأعمال المتبادل اعتبارًا من بعد غد.ومع هذا الإجراء، لن يحتاج المسافرون بعد الآن إلى الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يومًا عند الوصول، إذا كانت نتيجة اختبارهم سلبية لفيروس كورونا من بين تدابير وقائية أخرى.يشار إلى أن فيتنام هي الدولة الثالثة التي استأنفت معها اليابان السفر للأشخاص في رحلات عمل قصيرة المدى بعد سنغافورة وكوريا الجنوبية.