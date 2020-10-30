تعرض امرأتين بريطانيتين للفحص الجائر في قطر

أكدت السلطات البريطانية أن امرأتين بريطانيتين كانتا ضمن مجموعة من المسافرات اللاتي خضعن لفحوصات طبية جائرة أثناء سفرهن عبر شركة الخطوط الجوية القطرية في أوائل أكتوبر الجاري.وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن دبلوماسيين بريطانيين تقدموا بشكوى رسميًا إلى السلطات القطرية والخطوط الجوية القطرية فيما يخص الواقعة التي وُصِفت بأنها "مرعبة للغاية"، كما طالبوا التعهد بعدم تكرارها.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان له: "نقدم الدعم المستمر لامرأتين بريطانيتين في أعقاب حادث مطار الدوحة.. لقد أعربنا رسميًا عن قلقنا إلى السلطات القطرية والخطوط الجوية القطرية، ونسعى للحصول على تأكيدات بأن حادثًا غير مقبول مثل هذا لا يمكن أن يحدث مرة أخرى".وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الأسترالية، أن 18 امرأة على متن رحلة جوية متجهة من الدوحة إلى سيدني قد خضعن أيضًا للفحص الطبي الإجباري، بعد اكتشاف طفل حديث الولادة داخل حمام المطار، بما في ذلك 13 سيدة أسترالية وخمسة أشخاص من جنسيات أخرى.ونددت السلطات الاسترالية بالحادث الذي وصفته بـ"الفضيحة الكبرى"، وطالبت السلطات القطرية بتقديم الاعتذار رسميًا نظرًا لسوء معاملة السيدات الاستراليات، فيما توالت الدعوات بضرورة طرد السفير القطري من كانبرا ومقاطعة الخطوط الجوية القطرية، كما رفض 19 نائبًا استراليًا دعوة السفارة القطرية للعشاء على خلفية الحادث.من جانبها، قالت حكومة قطر يوم الأربعاء، إن البحث الذي تم اجراؤه بشكل عاجل، جاء بعد اكتشاف طفل رضيع وُضع في سلة قمامة وكان يهدف إلى التعرف على هوية الأم، فيما أعربت قطر عن أسفها إزاء الواقعة.وأشار التقرير البريطاني، إلى أن سجل قطر في مجال حقوق المرأة، تعرض لانتقادات من قبل جماعات حقوق الإنسان، ومن بين نقاط التمييز التي أبرزتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" قانون العقوبات الذي لا يجرم العنف الأسري أو الاغتصاب الزوجي، فيما لم ترد سفارة قطر في لندن على طلب "الجارديان" للتعليق.