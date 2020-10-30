«حمدية» تأمر بمكتب الوزير.. الحكومة تعفى مسنة سوهاج من دفع رسوم التصالح

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حمدية محمد السيد محمد، من قرية منشأة برديس التابعة لمركز البلينا بسوهاج، والتى ترددت عَلي مبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة لتقديم شكوى بسبب عدم قدرتها على دفع تكاليف التصالح فى مخالفات البناء للمنزل الصغير الذي تسكن به مع زوجة ابنها المتوفى وأبنائه والمكون من طابقين على مساحة 75 مترًا.وأبلغ اللواء محمود شعراوي بشكوي "حمدية محمد"، ووجه بلقائها بمكتبه واستمع إلى تفاصيل الشكوى، وما قامت به خلال الفترة الماضية فيما يخص إجراءات وخطوات التصالح على مخالفة البناء للمنزل الذي تسكن به مع أسرة نجلها.وأكدت السيدة، أن لديها 3 أبناء بينهم ابن معاق وتوفي آخر، مضيفة أنها حرصت على تقنين وضع المنزل خوفًا من تنفيذ قرار الإزالة ضده لأنه مقام بدون ترخيص.وأضافت الحاجة حمدية محمد أنها لا تستطيع دفع مبلغ التصالح للمنزل لعدم وجود مصدر دخل لها وأسرة نجلها المتوفى.واطلع اللواء محمود شعراوي، على الأوراق الخاصة بمخالفة البناء وإجراءات التصالح عليها، مخاطبًا السيدة حمدية: "كل اللي انتي عايزاه هنعمله ليكي واللي تؤمري بيه هنفذه إن شاء الله، ومتحمليش هم حاجة خالص".وعلى الفور وجه اللواء محمود شعراوى، الوحدة المركزية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية بالتواصل مع مسئولي مؤسستي "حياة كريمة" و"صناع الخير للتنمية"، الذين أطلقوا مبادرة "التصالح حياة" بعد أن نجحت مؤسسة "حياة كريمة" في توفير مبلغ 150 مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء بعدد من المحافظات من بينها سوهاج، لتضمين السيدة حمدية محمد ضمن المبادرة وتحمل كل الأعباء المالية عنها، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا والمساهمة في دفع قيمة التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في التجمعات الريفية المستهدفة بمبادرة حياة كريمة.كما أجرى اللواء محمود شعراوي اتصالًا هاتفيًا مع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، حيث ووجه بتقديم كل أوجه الدعم للسيدة صاحبة الشكوى بعد أن طلبت خلال لقائها مع الوزير بإجراء بعض الفحوصات الطبية، كما وجه بإجراء عملية جراحية في إحدى عينيها ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بأحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة.ومن جهتها قدمت السيدة حمدية محمد خالص شكرها وتقديرها لوزير التنمية المحلية على استجابته لها وتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة في حل شكواها.