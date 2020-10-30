الذهب يصعد مع انخفاض الدولار وتنامي مخاوف تداعيات كورونا

ربح الذهب، اليوم الجمعة، إذ تراجع الدولار، مما دفع تدفقات الملاذ الآمن صوب المعدن الأصفر مجددا بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وأوروبا، مما يهدد بانحراف تعافي الاقتصاد العالمي عن مساره.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1869.16 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 07:11 بتوقيت جرينتش، وشهد الذهب تراجعات حادة في الجلستين الماضيتين، إذ خسر مكانته أمام الدولار كتحوط مفضل في مواجهة مخاطر تفاقم الجائحة، والانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تُجرى يوم الثلاثاء.كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1869 دولارا، وأوقف مؤشر الدولار ارتفاعه واستقر مقابل سلة من العملات، مما يخفض تكلفة المعدن النفيس لحائزي العملات الأخرى.وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا: "يبدو أن انتعاش الدولار بلغ نهايته".وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.3% إلى 23.21 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1% إلى 847.02 دولار، وربح البلاديوم 0.6% إلى 2205.66 دولار.